Флойд Мэйвезер: На месте Макгрегора я позволил бы надрать себе зад за большие деньги

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший надеется на то, что его поединок со знаменитым бойцом ММА Конором Макгрегором все же состоится.

- Если бы я был Конором и действовал умно, я позволил бы Флойду Мэйвезеру надрать мне зад за очень большие деньги, перед тем, как снова проиграть в UFC. Это логично с точки зрения бизнеса. Разница между нами – это разница между работником и работодателем. Если кто-то говорит «я хочу бой против Флойда Мэйвезера», то я могу просто ответить «да, давайте сделаем это». Но парню вроде Конора надо сперва поговорить с президентом UFC Дэйной Уайтом. А Дэйна после этого должен поговорить со своими спонсорами.

Конор – не тот, кто рулит процессом. Когда-то они говорили «почему Флойд Мэйвезер не дерется с Мэнни Пакьяо?» Так было потому, что у Мэнни Пакьяо есть руководитель. А у меня его нет. Мы могли бы легко организовать бой с Пакьяо много лет назад. Первый раз, когда я собирался драться с Пакьяо, мне предлагали 50 миллионов долларов, но я решил подождать, и в итоге я заработал на этом поединке 300 миллионов, - рассказал Мэйвезер.

Ранее сообщалось, что поединок между Мэйвезером и Макгрегором может состояться осенью текущего года.



