Борис Майоров: У СКА форвард сборной России Прохоркин только в четвертом звене играет. О чем еще говорить?!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает СКА одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина в Западной конференции.

- В нападении со СКА на Западе вообще никто спорить не может, - утверждает Борис Майоров. - Четыре мощных звена. Особенно два первых… Ну если Николай Прохоркин, форвард сборной России, только в четвертой тройке играет. О чем еще говорить?! Атака у Питера очень созидательная, всегда действует с выдумкой, с интересными ходами, которые сопернику разгадать не удается. Особенно при игре в большинстве. Тут московские динамовцы, конечно, сильно соперникам уступают.

Напомним, что СКА встретится с московским «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первые два поединка пройдут в Санкт-Петербурге 8 и 10 марта.