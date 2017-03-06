Первый канал будет транслировать матчи сборной России с Бельгией и Кот д'Ивуаром

Товарищеские матчи сборной России по футболу против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии будут транслироваться на Первом канале.



Встреча с ивуарийцами пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе, с бельгийцами - 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

С 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок конфедераций.

Сборная России сыграет в одной группе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.





