Первый канал будет транслировать матчи сборной России с Бельгией и Кот д'Ивуаром
Товарищеские матчи сборной России по футболу против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии будут транслироваться на Первом канале.
Встреча с ивуарийцами пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе, с бельгийцами - 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
С 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок конфедераций.
Сборная России сыграет в одной группе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
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