Абдулманап Нурмагомедов: Вина за все произошедшее лежит на самом Хабибе

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал отмену его боя с Тони Фергюсоном.

- Рядом с Хабибом в процессе подготовки были опытные специалисты. К сожалению, я по уважительной причине не мог находиться с ним перед боем. Если бы я был там, вина за этот инцидент при сгонке веса лежала бы полностью на мне.



Но в данном случае нельзя винить кого-то из окружения Хабиба. Эти люди и раньше помогали ему сгонять вес — и делали это успешно. Но никто не знает организма человека настолько тонко, как сам спортсмен. Поэтому в данном случае вина за произошедшее на нем самом, - заявил Нурмагомедов-старший.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу.



