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Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, Бобровский - второй

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 9 (5+4) очков в четырех проведенных матчах.

Второй звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший 2 победы и трех встречах, пропуская в среднем 0,33 шайбы за матч и отражая 98,9% бросков.

Третьей звездой назван обладатель Кубка мира-2016 в составе сборной Канады, вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, выигравший 3 матча из 3, пропуская в среднем 0,66 шайб за игру и отражая 97,4% бросков.

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