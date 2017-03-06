Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, Бобровский - второй
Официальный сайт НХЛ представил лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 9 (5+4)
очков в четырех проведенных матчах.
Второй звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший 2 победы и трех встречах, пропуская в среднем 0,33 шайбы за матч и отражая 98,9% бросков.
Третьей звездой назван обладатель Кубка мира-2016 в составе сборной Канады, вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, выигравший 3 матча из 3, пропуская в среднем 0,66 шайб за игру и отражая 97,4% бросков.
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