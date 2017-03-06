Пер Мертезакер: «Арсеналу» нужно вернуть расположение болельщиков в матче с «Баварией»

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Думаю, в предстоящей встрече нам необходимо продемонстрировать другое лицо, именно этого нам нужно потребовать от самих себя, ведь во втором тайме матча в Мюнхене мы буквально посыпались.

Теперь мы можем дать повод нашим болельщикам снова гордиться нами, и на этом нужно делать акцент. В прошлом сезоне мы очень старались, чтобы оказаться здесь, и сейчас у нас есть шанс остаться в игре, - заявил Мертезакер.

Напомним, в первом матче на «Альянц Арене» «Бавария» нанесла поражение «канонирам» со счетом 5:1.

Ответная встреча будет сыграна во вторник, 7 марта в Лондоне.

Матч Арсенал - Бавария Место и дата 07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция



