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Команда «Феррари» стала долевым владельцем «Формулы-1»

Источник:  ASКомментарии

«Феррари» стала первой командой, которая приобрела часть акций гоночной серии «Формулы-1».

Новые владельцы серии (медиакорпорация Liberty) предложили командам выкупить доли во владении серией еще в сентябре 2016 года.

Первыми на этот шаг решились представители «Феррари». По информации AS, «Скудерия» приобрела пакет из 145 тысяч акций общей стоимостью 11,4 миллиона долларов США.

Напомним, ранее многолетний руководитель «Больших призов» Берни Экклстоун был снят со своего поста.

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