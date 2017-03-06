Крэйг Вудкрофт: В плей-офф мы были унижены, но мы извлечем урок

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги выступления команды в сезоне 2016-2017.



«В своем деле я перфекционист: прихожу на работу и стараюсь сделать все максимально хорошо. У меня большое желание сражаться и побеждать, надеюсь, это передается игрокам. Я горд за команду, клуб и организацию. Хочу, чтобы все наши успехи за сезон не затмил результат плей-офф. Мы сделали большой шаг к развитию.

На этом этапе чемпионата мы были унижены, как бы это грубо ни звучало. Но мы все здесь умные люди и извлечем из этого урок. Мы будем стараться в будущем сезоне работать каждый день. Мы постараемся стереть разницу между нами и командами, у которых результат лучше нашего. И мы хотим, что бы все, что было позитивного в этом сезоне, стало частью следующего, - приводит слова Вудкрофта официальный сайт минской команды.

Напомним, что минское «Динамо» вышло в плей-офф с пятого места в Западной конференции и уступило в серии ярославскому «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4.

