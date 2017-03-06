«Рубин» на выезде обыграл «Анжи»

Казанский «Рубин» одержал победу над «Анжи» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

На 23-й минуте минуте полузащитник «Анжи» Адлан Кацаев не реализовал пенальти.

После перерыва с поля был удален иранский хавбек Саид Эззатоллахи, которого махачкалинский клуб арендовал в зимнее трансферное окно у «Ростова».

Вскоре после этого Максим Канунников забил единственный гол в матче.

«Рубин» поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Анжи» идет на 11-м месте.



