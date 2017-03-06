«Рубин» на выезде обыграл «Анжи»
Казанский «Рубин» одержал победу над «Анжи» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России.
На 23-й минуте минуте полузащитник «Анжи» Адлан Кацаев не реализовал пенальти.
После перерыва с поля был удален иранский хавбек Саид Эззатоллахи, которого махачкалинский клуб арендовал в зимнее трансферное окно у «Ростова».
Вскоре после этого Максим Канунников забил единственный гол в матче.
«Рубин» поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Анжи» идет на 11-м месте.
Матч
Голы
Канунников 81 (0:1).
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Фибел, Жиров, Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев, Брызгалов, Прудников (Батов, 61), Будковский
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Санчес, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Мвила, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Незабитые пенальти
Кацаев (Анжи), 22
Предупреждения:
Эззатоллахи, 27 - Ткачук, 11; Канунников, 23
Удаления:
Эззатоллахи, 77 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция