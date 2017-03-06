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Карл Фроч: Хэй сказал мне, что хочет драться снова, и его цель - реванш с Белью

Источник:  Boxing News 24Комментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй не намерен завершать спортивную карьеру после поражения от Тони Белью. 

- Не думаю, что это конец для него. Я говорил с Дэвидом после операции, его сухожилие восстановили, и он уверен, что еще вернется, хочет боксировать снова. И в первую очередь он хочет реванша с Белью. Он сказал мне, что снова завоюет чемпионский титул в тяжелом весе. Но сперва хочет еще раз сразиться с Белью, - рассказал экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч.

Экс-чемпион мира в двух весовых категория Дэвид Хэй перенес хирургическую операцию на ахилловом сухожилии. 

Напомним, Хэй усугубил травму в шестом раунде поединка с Тони Белью.

В результате, он утратил инициативу и проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Пока неизвестно, когда 36-летний Дэвид сможет вернуться на ринг.

Хэй перенес операцию на ахилле после боя с Белью

Новый выпуск программы «Держи удар» по горячим следам боя Хэй - Белью:

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