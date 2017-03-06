Карл Фроч: Хэй сказал мне, что хочет драться снова, и его цель - реванш с Белью
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй не намерен завершать спортивную карьеру после поражения от Тони Белью.
- Не думаю, что это конец для него. Я говорил с Дэвидом после операции, его сухожилие восстановили, и он уверен, что еще вернется, хочет боксировать снова. И в первую очередь он хочет реванша с Белью. Он сказал мне, что снова завоюет чемпионский титул в тяжелом весе. Но сперва хочет еще раз сразиться с Белью, - рассказал экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч.
Экс-чемпион мира в двух весовых категория Дэвид Хэй перенес хирургическую операцию на ахилловом сухожилии.
Напомним, Хэй усугубил травму в шестом раунде поединка с Тони Белью.
В результате, он утратил инициативу и проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.
Пока неизвестно, когда 36-летний Дэвид сможет вернуться на ринг.
Хэй перенес операцию на ахилле после боя с Белью
Новый выпуск программы «Держи удар» по горячим следам боя Хэй - Белью: