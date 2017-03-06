Хавьер Грасия: Игрой «Рубина» я сегодня не удовлетворен

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия на пресс-конференции подвел итоги победного матча 18-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).

- Ощущения от матча определяет результат. Считаю, что мы провели не очень хороший матч, я не доволен тем, как мы провели эту игру. Был отбитый пенальти – прекрасно сыграл Сергей Рыжиков. Я считаю, что «Анжи» провел очень хороший матч, нашей игрой я сегодня не удовлетворен. Считаю, что «Анжи» больше заслужил положительного исхода, - приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина».

Напомним, что после этой победы «Рубин» поднялся на девятую строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Анжи» идет на 11-м месте.