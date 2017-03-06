Хавьер Грасия: Игрой «Рубина» я сегодня не удовлетворен
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия на пресс-конференции подвел итоги победного матча 18-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).
- Ощущения от матча определяет результат. Считаю, что мы провели не очень хороший матч, я не доволен тем, как мы провели эту игру. Был отбитый пенальти – прекрасно сыграл Сергей Рыжиков. Я считаю, что «Анжи» провел очень хороший матч, нашей игрой я сегодня не удовлетворен. Считаю, что «Анжи» больше заслужил положительного исхода, - приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина».
Напомним, что после этой победы «Рубин» поднялся на девятую строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Анжи» идет на 11-м месте.
Матч
Голы
Канунников 81 (0:1).
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Фибел, Жиров, Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев, Брызгалов, Прудников (Батов, 61), Будковский
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Санчес, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Мвила, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Незабитые пенальти
Кацаев (Анжи), 22
Предупреждения:
Эззатоллахи, 27 - Ткачук, 11; Канунников, 23
Удаления:
Эззатоллахи, 77 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция