Клемент «Puppey» Иванов стал одним из руководителей Team Secret

Team Secret объявила о расторжении контракта с директором организации Кемалем «I am Kemal» Садыкоглу.



Турецкий бизнесмен занимал должность директора Team Secret с апреля 2015 года. Он также был одним из спонсоров организации.



Его должность займет Джон Яо, а помогать в управлении организацией ему будут Клемент «Puppey» Иванов и Мэтью «Cyborgmatt» Бейли.



Team Secret была сформирована после в 2014 году двумя бывшими игроками команды Natus Vincere — Клементом «Puppey» Ивановым и Куро «Kuroky» Тахасоми.



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