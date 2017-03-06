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Клемент «Puppey» Иванов стал одним из руководителей Team Secret

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Team Secret объявила о расторжении контракта с директором организации Кемалем «I am Kemal» Садыкоглу.

Турецкий бизнесмен занимал должность директора Team Secret с апреля 2015 года. Он также был одним из спонсоров организации.

Его должность займет Джон Яо, а помогать в управлении организацией ему будут Клемент «Puppey» Иванов и Мэтью «Cyborgmatt» Бейли.

Team Secret была сформирована после в 2014 году двумя бывшими игроками команды Natus Vincere — Клементом «Puppey» Ивановым и Куро «Kuroky» Тахасоми. 

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