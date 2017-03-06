«Динамо СПб» разгромило «Торос» и вышло в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

Хоккеистки «Динамо СПб» в своем заключительном матче в чемпионате ЖХЛ одержали победу над «Арктик-Университетом» со счетом 3:2 и обеспечили себе третье место по итогам сезона.

«Динамо СПб» выиграло бронзовые медали в ЖХЛ Хоккеистки «Динамо СПб» в своем заключительном матче в чемпионате ЖХЛ одержали победу над «Арктик-Университетом» со счетом 3:2 и обеспечили себе третье место по итогам сезона.