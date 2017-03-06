«Динамо СПб» разгромило «Торос» и вышло в четвертьфинал плей-офф ВХЛ
Петербургское «Динамо»
в домашнем матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ обыграло «Торос» со счетом 5:1.
У хозяев дублем отметились Кириил Тамбиев и Сергей Шестаков,
еще одну шайбу забросил Семен Ручкин. У гостей отличился Артем Гордеев.
Напомним, счет в серии стал 4-2 в пользу «Динамо», петербургский клуб вышел в следующий раунд. Соперник «Динамо» по четвертьфиналу определится, когда станут известны результаты во всех сериях первого раунда.
Матч
Динамо СПб - Торос - 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Голы:
Шестаков (Воробьёв), 34:26 (1:0 - бол.). Тамбиев К. (Берлёв, Шевченко), 35:44 (2:0 - бол.). Тамбиев К. (Назаревич), 38:04 (3:0 - бол.). Гордеев (Голованов), 44:37 (3:1 - бол.). Шестаков (Томилин), 46:28 (4:1 - мен.). Ручкин (Берлёв, Щегольков), 57:24 (5:1 - бол.).
Место и дата
06 марта 19:30, СК Юбилейный (малая арена), Онлайн-трансляция