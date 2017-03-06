Валерий Рейнгольд: «Барселона» может пройти «ПСЖ» только в одном случае

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет с «ПСЖ».

«Может ли «Барселона» пройди «ПСЖ»? Может, но только в одном случае. «Барселоне» нужно забивать два мяча в первые пятнадцать минут. Тогда команда «побежит», а соперник дрогнет. Но если мячи будут забиты позже – бесполезно. Поэтому «ПСЖ» важно сдержать соперника в начале встречи», – считает Валерий Леонидович.

Напомним, что первый матч команд завершился со счетом 4:0 в пользу «ПСЖ». Ответная игра пройдет 8 марта.