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Валерий Рейнгольд: «Барселона» может пройти «ПСЖ» только в одном случае

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет с «ПСЖ».

«Может ли «Барселона» пройди «ПСЖ»? Может, но только в одном случае. «Барселоне» нужно забивать два мяча в первые пятнадцать минут. Тогда команда «побежит», а соперник дрогнет. Но если мячи будут забиты позже – бесполезно. Поэтому «ПСЖ» важно сдержать соперника в начале встречи», – считает Валерий Леонидович.

Напомним, что первый матч команд завершился со счетом 4:0 в пользу «ПСЖ». Ответная игра пройдет 8 марта.

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