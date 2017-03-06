Валерий Карпин: Пусть теперь Ари называет меня Кусакой

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин, комментируя игру нападающего «Локомотива» Ари, предложил бразильцу называть его Кусакой.

В дебютном матче за «Локомотив» в чемпионате России Ари сделал дубль с «Крыльями Советов» (3:0). Ранее, как известно, Ари играл под руководством Валерия Карпина в «Спартаке» и покинул клуб с обидой на тренера.

- Пусть теперь Ари называет меня Кусакой, - сказал Валерий Карпин, выступающий теперь в роли эксперта программы «Тотальный разбор» на «Матч ТВ».