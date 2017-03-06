Крэйг Вудкрофт останется главным тренером минского «Динамо»

Канадский наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом объявил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.

- Контракт рассчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», - передает слова генерального директора портал tut.by.

Напомним, что минское «Динамо» вышло в плей-офф с пятого места в Западной конференции и уступило в серии ярославскому «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4.