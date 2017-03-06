В Подмосковье прошло первенство футбольных школ «Юниор»

В СОК Петрово-Дальнее в Красногорском районе Московской области состоялось зимнее первенство футбольных школ «Юниор», пишет «Лента.ру».

В соревнованиях приняли участие 19 команд 2009-2012 годов рождения. Подобные турниры становятся традиционными, география участников постоянно расширяется.

Победителями соревнований стали два коллектива «Кубинка» (среди команд, состоящих из игроков 2011 года рождения и игроков 2010 года рождения), а также «Петрово-Дальнее» (футболисты 2009 года рождения).

«Главная задача состязаний — объединить детей, родителей и тренеров в одну большую крепкую спортивную семью, а также развить у детей лидерские навыки, чтобы они умели постоять за свою честь и честь своих друзей, научились со временем быть людьми и командой с большой буквы», — говорится в заявлении организаторов турнира.