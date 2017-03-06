Хавьер Грасия: Сегодня была самая худшая игра «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия дал комментарий по итогам матча с махачкалинским «Анжи» (1:0).
- У меня сложилось такое чувство, что сегодня была самая худшая игра «Рубина». Но, несмотря на это, мы одержали победу. Отбили пенальти, за что отдельное спасибо Рыжикову, он сегодня провел отличный матч. А «Анажи» сегодня провел очень хороший матч и заслуживал победу больше чем мы, - сказал Грасия.
Матч
Голы
Канунников 81 (0:1).
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Фибел, Жиров, Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев, Брызгалов, Прудников (Батов, 61), Будковский
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Санчес, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Мвила, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Незабитые пенальти
Кацаев (Анжи), 22
Предупреждения:
Эззатоллахи, 27 - Ткачук, 11; Канунников, 23
Удаления:
Эззатоллахи, 77 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция