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Тарас Бурлак: Спасибо Рыжикову за пенальти

Джамиль Салимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал игру с махачкалинским «Анжи» (0:1).

- Матч для «Рубина» складывался очень не просто, как удалось выстоять и победить?
- Сегодня наверно нам где-то повезло. Спасибо Сереге Рыжикову за то что отразил пенальти. Хочу сказать что «Анжи» команда хорошая, легко тут не будет ни кому. Уверен многие потеряют здесь очки. Сегодня для нас был очень важный матч, нужно было любой ценой брать три, очка что мы и сделали.

- В первом тайме вы часто переговаривались с Рыжиковым, его подсказки помогли выстоять?
- Мы с ним обговаривали моменты которые должны были сыграть, но не сыграли. Мы договаривались, наигрывали совсем другие действия. Ему легче со мной говорить потому что остальные защитники у нас иностранцы, а я немного говорю по английски и могу донести его мысли до ребят.

- «Анжи» сильно поменялся в перерыве, как разбирали обновленную команду?
- Те игроки которые пришли не на много хуже. Здесь у меня много знакомых. С одними играл в одной команде, с другими в молодежной сборной. А с разбором проблем не было, сейчас легко можно найти видео в интернете, смотрели игры на сборах, матч на кубок. Мы знали кто как может сыграть.

- После удаления у хозяев наверно вам в обороне стало полегче?
- Конечно. «Анжи» отошел назад, такого прессинга как в первом тайме не было, мы контролировали мяч, создавали моменты. Но после пропущенного мяча «Анжи» смог опять надавить.

Матч

Анжи - Рубин - 0:1 (0:0)

Голы

Канунников 81 (0:1).

Состав

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Фибел, Жиров, Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев, Брызгалов, Прудников (Батов, 61), Будковский

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Санчес, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Мвила, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов

Незабитые пенальти

Кацаев (Анжи), 22

Предупреждения:

Эззатоллахи, 27 - Ткачук, 11; Канунников, 23

Удаления:

Эззатоллахи, 77 - нет

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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