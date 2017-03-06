Александр Бубнов: «Краснодару» ни в коем случае нельзя было терять Ари и Ахмедова

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о кадровых потерях «Краснодара» в зимнее межсезонье.

- Ари уже адаптирован под российский чемпионат. Он же ранее играл в командах, где игра поставлена, что в «Краснодаре», что в «Спартаке». И он везде был бомбардиром. Думаю, он и в «Локомотиве» будет забивать. «Железнодорожники» сделали очень хорошее приобретение.



Я считаю, что если «Краснодар» ставил серьезные цели на чемпионат, ни в коем случае нельзя было терять Ари и Ахмедова. Думаю, про Ахмедова они еще пожалеют. Это очень большая потеря. На Ахмедове они заработали, но у «быков» игрока такого уровня в средней линии нет, - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что в минувшем туре «Краснодар» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).