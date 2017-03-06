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Максим Канунников: Единственный положительный момент в нашей игре это победа

Джамиль Салимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Автор единственного мяча в матче «Анжи» - «Рубин» (0:1) прокомментировал исход встречи.

- Получилось победить сегодня - это наверно единственный положительный момент в игре. В целом игрой не думаю что кто то остался доволен, ни игроки, ни тренерский штаб. Первый тайм проиграли «Анжи» вчистую, они были быстрее, мобильнее, агрессивнее, были лучше нас на каждом участке поле. Сегодня в первую очередь в приоритете был результат, поэтому хорошо что в итоге мы выиграли.

- По горячим следам проанализировать причины провального первого тайма можете?
- Во-первых первая игра, да еще и «Анжи» дома, тут играть всегда не легко. Уверен они тут еще много крови соперникам попьют. Не могу отвечать за всех, но скорее всего дело в том что каждый на своем участке проигрывал своему сопернику. В атаке вообще ничего не получалось. Спасибо Рыжикову за первый тайм и начало второго, он тащил нас как мог.

- Может недонастроились? Состав «Анжи» очень сильно обновился, ожидать от них сыгранности было трудно, не было чувства что победа достанется легко?
- Наоборот, новый тренер, новые игроки, новые амбиции! Мы настраивались на тяжелую игру, в итоге так и вышло. Обилие желтых карточек, пенальти, удаление - в этой игре было все. Зрелищности с нашей стороны не было, но самое главное есть результат.

- Можно сказать что ключевой момент не забитый пенальти?
- Наверно да. Если бы пропустили при том как мы проводили первый тайм отыграться было бы очень не просто, не знаю получилось бы у нас или нет.

- Вы становитесь специалистом по «Анжи», сегодня забили махачкалинцам в очередной раз.
- Хотелось бы еще чаще забивать. Работа у меня такая - забивать много. Было пространство и удар получился хороший.

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