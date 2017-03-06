Уральский боец ММА будет выступать в лиге смешанных единоборств Fight Night

Уральский боец смешанного стиля (ММА) Евгений Игнатьев проведет бой против Гаджи Рабаданова из Дагестана в рамках турнира Fight Night Global 61, который состоится 11 марта в Брянске, сообщили Znak.com организаторы.

Лига смешанных единоборств Fight Night Global входит в шестерку сильнейших лиг мира, в ней выступают лучшие бойцы планеты. Именно в рамках турниров Fight Night два своих последних боя провел Фёдор Емельяненко. Уровень турнира и спортсменов высокий, поэтому бойцам, которые не так давно выступают на профессиональном уровне, сложно пробиться в число участников Fight Night.

Соперник Евгения Гаджи Рабаданов выступает в различных лигах и имеет в своём активе девять боев на профессиональном уровне, в которых одержал шесть побед и потерпел три поражения. Стоит отметить, что на любительском уровне боец из Дагестана становился чемпионом мира в 2015 году.

Евгений Игнатьев начал свой профессиональный путь в 2015 году и выступает исключительно в чемпионате AFC, которых был создан в Екатеринбурге. В восьми боях уральский спортсмен одержал восемь досрочных побед. В последнем бою Евгений в первом раунде нокаутировал соперника из Киргизии. Именно удачные выступления в лиге смешанных единоборств AFC дали спортсмену возможность сначала попасть в мировой рейтинг, а затем и выйти на ринг в престижном турнире.

В случае победы Евгений Игнатьев, скорее всего, подпишет долгосрочный контракт с промоутерской компанией Fight Night и будет выступать на мировом уровне. Этот шаг приблизит его к исполнению его мечты всей его жизни — контракту с промоушеном № 1 в мире — UFC.