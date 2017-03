Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри сообщил, что он вернется на ринг 13 мая.

«Важные новости. Возвращение 13 мая. Ведем работу по поиску соперника. Ждите дальнейших новостей, — написал Фьюри на своей страничке в Twitter.

"Breaking news"

Return of the MAC,

may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv