Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри сообщил, что он вернется на ринг 13 мая.
«Важные новости. Возвращение 13 мая. Ведем работу по поиску соперника. Ждите дальнейших новостей, — написал Фьюри на своей страничке в Twitter.
"Breaking news"— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 6 марта 2017 г.
Return of the MAC,
may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv
Напомним, Тайсон Фьюри стал чемпионом мира по трем версиям (WBA, WBO и IBF) осенью 2015 года после своей победы над Владимиром Кличко.
Год спустя он отказался от чемпионских поясов после скандала с кокаином. Боец также заявил, что ему необходимо пройти курс лечения от депрессии.
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