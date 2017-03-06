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Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри сообщил, что он вернется на ринг 13 мая.

«Важные новости. Возвращение 13 мая. Ведем работу по поиску соперника. Ждите дальнейших новостей, — написал Фьюри на своей страничке в Twitter.


Напомним, Тайсон Фьюри стал чемпионом мира по трем версиям (WBA, WBO и IBF) осенью 2015 года после своей победы над Владимиром Кличко.

Год спустя он отказался от чемпионских поясов после скандала с кокаином. Боец также заявил, что ему необходимо пройти курс лечения от депрессии.

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