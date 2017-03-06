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Александр Григорян: За игру в первом тайме не стыдно

Махмуд Нурмагомедов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с казанским «Рубином» (0:1).

- Первый тайм проходил под нашу диктовку. Мы нанесли 9 ударов в створ и имели 2 хороших стопроцентных момента. Заработали пенальти и не забили его. Хубулов пропустил много матчей и поэтому не готов так, как нужно. Поэтому нам не хватало механизма в атакующих порядках и пришлось его заменить, к сожалению это ослабило наш атакующий потенциал. А что касается поражения, то тут трудно упрекнуть ребят, потому что гол они пропустили, играя почти 19 минут в меньшинстве. Мы пытались не зарываться в обороне. Пытались, играя в меньшинстве остро контратаковать и на одной такой контратаке попались. За игру в первом тайме не стыдно. Такие матчи нельзя проигрывать - потому что вся «жара» еще впереди.

- Будковский хотел пробить пенальти, но Кацаев решил сам пробить. В «Анжи» есть штатный пенальтист?
- Есть это Шамиль Асильдаров. Но сегодня он был в запасе. А пробивать пенальти должен игрок, который уверенно подойдет к мячу. Сегодня подошел Кацаев.

- Вы сказали, что Хубулов полностью не готов, но вышел сегодня в стартовом составе почему не Яковлев?
- Потому что Хубулов готов играть 60-65 минут максимально интенсивно. Показал что он один из самых острых игроков в нашей команде. Яковлев вообще-то левый полузащитник, а не правый.

- Гасанова Врба и Ташуев ставили в стартовый состав почему у вас его нет?
- Шамиль один из немногих игроков, есть еще нападающий Долгов, которые из-за травмы выбыли на достаточно длительный срок. Что касается Шамиля, я с ним разговаривал, он сказал что не помнит когда с ним такое приключалось, чтобы его преследовало ОРЗ.

Матч

Анжи - Рубин - 0:1 (0:0)

Голы

Канунников 81 (0:1).

Состав

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Фибел, Жиров, Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев, Брызгалов, Прудников (Батов, 61), Будковский

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Санчес, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Мвила, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов

Незабитые пенальти

Кацаев (Анжи), 22

Предупреждения:

Эззатоллахи, 27 - Ткачук, 11; Канунников, 23

Удаления:

Эззатоллахи, 77 - нет

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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