Александр Григорян: За игру в первом тайме не стыдно
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с казанским «Рубином» (0:1).
- Первый тайм проходил под нашу диктовку. Мы нанесли 9 ударов в створ и имели 2 хороших стопроцентных момента. Заработали пенальти и не забили его. Хубулов пропустил много матчей и поэтому не готов так, как нужно. Поэтому нам не хватало механизма в атакующих порядках и пришлось его заменить, к сожалению это ослабило наш атакующий потенциал. А что касается поражения, то тут трудно упрекнуть ребят, потому что гол они пропустили, играя почти 19 минут в меньшинстве. Мы пытались не зарываться в обороне. Пытались, играя в меньшинстве остро контратаковать и на одной такой контратаке попались. За игру в первом тайме не стыдно. Такие матчи нельзя проигрывать - потому что вся «жара» еще впереди.
- Будковский
хотел пробить
пенальти, но
Кацаев решил
сам пробить.
В «Анжи» есть
штатный пенальтист?
- Есть это Шамиль Асильдаров. Но сегодня он был в запасе. А пробивать пенальти должен игрок, который уверенно подойдет к мячу. Сегодня подошел Кацаев.
- Вы
сказали, что
Хубулов полностью
не готов, но
вышел сегодня
в стартовом
составе почему
не Яковлев?
- Потому что Хубулов готов играть 60-65 минут максимально интенсивно. Показал что он один из самых острых игроков в нашей команде. Яковлев вообще-то левый полузащитник, а не правый.
- Гасанова
Врба и Ташуев
ставили в стартовый
состав почему
у вас его нет?
- Шамиль один из немногих игроков, есть еще нападающий Долгов, которые из-за травмы выбыли на достаточно длительный срок. Что касается Шамиля, я с ним разговаривал, он сказал что не помнит когда с ним такое приключалось, чтобы его преследовало ОРЗ.
Матч
Голы
Канунников 81 (0:1).
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Фибел, Жиров, Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев, Брызгалов, Прудников (Батов, 61), Будковский
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Санчес, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Мвила, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов
Незабитые пенальти
Кацаев (Анжи), 22
Предупреждения:
Эззатоллахи, 27 - Ткачук, 11; Канунников, 23
Удаления:
Эззатоллахи, 77 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция