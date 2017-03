Immortals заняла седьмое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

Команда Team Dignitas стала победителем турнира Heroes of the Storm Global Championship Western Clash.

Team Dignitas победила на HotS Global Championship Western Clash Команда Team Dignitas стала победителем турнира Heroes of the Storm Global Championship Western Clash.

RuHub представила список аналитиков и комментаторов на квалификацию к The Kiev Major Студия RuHub представила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать закрытую квалификацию к The Kiev Major.