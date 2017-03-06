«Лас-Вегас» подписал первого игрока в истории клуба

Лучший гол сезона в хоккее мы увидели. А вот лучший сэйв – и это чудо! (видео)

Кажется, такого быть не может. Но это произошло. Вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс сделал спасение, поймав шайбу… за шиворот.