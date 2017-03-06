«Лас-Вегас» подписал первого игрока в истории клуба
«Лас-Вегас» объявил о подписании первого игрока в истории франчайза.
«Голден Найтс» заключили контракт новичка с нападающим Ридом Дюком. 21-летний форвард является свободным агентом и выступает в WHL за «Брэндон».
В 54 матчах текущего сезона Дюк набрал 67 (35+32) очков.
Напомним, «Лас-Вегас» дебютирует в регулярном чемпионате НХЛ будущей осенью. Часть состава команды будет набрана на драфте расширения.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически