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«Лас-Вегас» подписал первого игрока в истории клуба

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

«Лас-Вегас» объявил о подписании первого игрока в истории франчайза.

«Голден Найтс» заключили контракт новичка с нападающим Ридом Дюком. 21-летний форвард является свободным агентом и выступает в WHL за «Брэндон».

В 54 матчах текущего сезона Дюк набрал 67 (35+32) очков.

Напомним, «Лас-Вегас» дебютирует в регулярном чемпионате НХЛ будущей осенью. Часть состава команды будет набрана на драфте расширения. 

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