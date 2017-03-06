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Япония планирует заработать 283 миллиарда долларов на Олимпиаде-2020

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио может принести Японии прибыль в размере $283 миллиардов.

Согласно прогнозам издания Japan Times, около $182 млрд составит доход Токио от проведения олимпийских мероприятий. Также городские власти рассчитывают на то, что подготовка к соревнованиям создаст в городе порядка 2 миллионов рабочих мест.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Японские власти и Международный олимпийский комитет ранее достигли договоренности, что общий бюджет Игр не должен превысить 17,8 миллиарда долларов США.




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