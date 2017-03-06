Карло Анчелотти: «Бавария» будет играть с «Арсеналом» основным составом
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Да, у нас есть определенное преимущество. Игроки полностью сосредоточены на игре. Они знают, что начало встречи будет очень непростым. Конечно, мы будем играть основным составом.
Auf @esmuellert_ & @FranckRibery folgt der Coach. Wer wird morgen auflaufen, @MrAncelotti? "Werden mit der besten Elf spielen." #ARSFCB #UCL pic.twitter.com/eyeu53vXLI— FC Bayern München (@FCBayern) 6 марта 2017 г.
Мы сейчас в отличном физическом состоянии, и мы не должны изменять своей игровой концепции. Могу только похвалить игроков за профессиональное отношение к делу, - заявил Анчелотти.
Напомним, в первом матче на «Альянц Арене» «Бавария» нанесла поражение «канонирам» со счетом 5:1.
Ответная встреча будет сыграна во вторник, 7 марта в Лондоне.
Матч
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция