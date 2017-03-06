Сергей Рыжиков: «Рубину» нужно прибавлять во всех компонентах игры (видео)

Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал итоги матча с «Анжи» в 18-м туре чемпионата России.

- Игра была тяжелая, играли на выезде. Я думаю, нам нужно прибавлять во всех компонентах, потому что мы продемонстрировали не ту игру, которую ждут от нас тренерский штаб. И Хави Грасия в перерыве об этом сказал. Три очка можно занести себе в актив, потому что тяжелый выезд. Но качество игры, конечно, оставляет желать лучшего, - рассказал Рыжиков.





На 23-й минуте минуте полузащитник «Анжи» Адлан Кацаев не реализовал пенальти, его удар парировал Сергей Рыжиков.

После перерыва с поля был удален иранский хавбек Саид Эззатоллахи, которого махачкалинский клуб арендовал в зимнее трансферное окно у «Ростова».

Вскоре после этого Максим Канунников забил единственный гол в матче.

«Рубин» поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Анжи» идет на 11-м месте.