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Сергей Рыжиков: «Рубину» нужно прибавлять во всех компонентах игры (видео)

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал итоги матча с «Анжи» в 18-м туре чемпионата России.

- Игра была тяжелая, играли на выезде. Я думаю, нам нужно прибавлять во всех компонентах, потому что мы продемонстрировали не ту игру, которую ждут от нас тренерский штаб. И Хави Грасия в перерыве об этом сказал. Три очка можно занести себе в актив, потому что тяжелый выезд. Но качество игры, конечно, оставляет желать лучшего, - рассказал Рыжиков.


На 23-й минуте минуте полузащитник «Анжи» Адлан Кацаев не реализовал пенальти, его удар парировал Сергей Рыжиков.

После перерыва с поля был удален иранский хавбек Саид Эззатоллахи, которого махачкалинский клуб арендовал в зимнее трансферное окно у «Ростова».

Вскоре после этого Максим Канунников забил единственный гол в матче.

«Рубин» поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Анжи» идет на 11-м месте. 

Матч

Анжи - Рубин - 0:1 (0:0)

Голы

Канунников 81 (0:1).

Состав

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Фибел, Жиров, Хубулов (Яковлев, 63), Эззатоллахи, Кацаев, Брызгалов, Прудников (Батов, 61), Будковский

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Санчес, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Мвила, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов

Незабитые пенальти

Кацаев (Анжи), 22

Предупреждения:

Эззатоллахи, 27 - Ткачук, 11; Канунников, 23

Удаления:

Эззатоллахи, 77 - нет

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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