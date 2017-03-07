Арсен Венгер: У нас нет выбора, мы должны атаковать и забивать
Главный тренер
лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего
ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
«Единственное преимущество в такой ситуации заключается в
том, что у нас нет выбора. Мы должны атаковать и забивать. Мы играли против
«Баварии» четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым
фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим
получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут»,
- приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 5:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически