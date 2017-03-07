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Арсен Венгер: У нас нет выбора, мы должны атаковать и забивать

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Единственное преимущество в такой ситуации заключается в том, что у нас нет выбора. Мы должны атаковать и забивать. Мы играли против «Баварии» четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут», - приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 5:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

Матч

Арсенал - Бавария

Место и дата

07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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