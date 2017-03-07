«Алавес» вырвал ничью в матче с «Севильей»
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле
сыграл вничью с «Севильей» (1:1).
У хозяев поля отличился Александр Катай, а у гостей – Виссам
Бен-Йедер.
«Севилья» с 56-ю очками занимает третье место в турнирной
таблице, а «Алавес» расположился на 11-й строчке, имея в активе 34 балла.
В следующем туре подопечные Хорхе Сампаоли 11 марта примут «Леганес»,
а баски в этот же день встретятся с «Малагой».
Чемпионат Испании
26-й тур
Матч
Голы
Бен Йеддер 23 (0:1). Катаи 75 (1:1).
Состав
Алавес: Пачеко, Лагуардия, Льоренте, Эрнандес, Феддал, Камараса (Крстичич, 89), Гарсия М., Токеро (Ромеро, 65), Гомес (Катаи, 65), Фемения, Дейверсон
Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Меркадо (Корреа, 83), Пареха, Эскудеро, Краневиттер, Витоло (Мариано, 74), Иборра, Сарабиа, Н'Зонзи, Бен Йеддер (Йоветич, 85)
Предупреждения:
Токеро, 29; Эрнандес, 87 - Ленгле, 20; Краневиттер, 31; Иборра, 68; Витоло, 73; Мариано, 83
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
06 марта 22:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция