Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Алавес» вырвал ничью в матче с «Севильей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

У хозяев поля отличился Александр Катай, а у гостей – Виссам Бен-Йедер.

«Севилья» с 56-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Алавес» расположился на 11-й строчке, имея в активе 34 балла.

В следующем туре подопечные Хорхе Сампаоли 11 марта примут «Леганес», а баски в этот же день встретятся с «Малагой».

Чемпионат Испании
26-й тур

Матч

Алавес - Севилья - 1:1 (0:1)

Голы

Бен Йеддер 23 (0:1). Катаи 75 (1:1).

Состав

Алавес: Пачеко, Лагуардия, Льоренте, Эрнандес, Феддал, Камараса (Крстичич, 89), Гарсия М., Токеро (Ромеро, 65), Гомес (Катаи, 65), Фемения, Дейверсон

Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Меркадо (Корреа, 83), Пареха, Эскудеро, Краневиттер, Витоло (Мариано, 74), Иборра, Сарабиа, Н'Зонзи, Бен Йеддер (Йоветич, 85)

Предупреждения:

Токеро, 29; Эрнандес, 87 - Ленгле, 20; Краневиттер, 31; Иборра, 68; Витоло, 73; Мариано, 83

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

06 марта 22:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 26-й тур. «Алавес» и «Севилья» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Дубль Иммобиле, два очка Малкина и «сухарь» Бобровского. Главные новости утраДубль Иммобиле, два очка Малкина и «сухарь» Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.«Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Малагу»В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле обыграл «Малагу» со счетом 1:0.«Лас-Пальмас» одержал крупную победу в матче с «Осасуной»Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Лас-Пальмаса».Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Валенсию»«Атлетико» дома взял верх над «Валенсией» (3:0) в 26-м туре чемпионата Испании.«Спортинг» уступил «Депортиво»Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Депортиво» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Депортиво».«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Саутгемптона» СоарешомЗащитник «Саутгемптона» Седрик Соареш летом может пойти на повышение. Интерес к нему проявляют «Барселона» и «Манчестер Сити», сообщает The Mirror.Руди Гарсия пополнил список претендентов на пост нового наставника «Барселоны»Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия может занять аналогичный пост в «Барселоне», сообщает AS.Крупнейшая победа «Порту» в 21-м веке, шайба Орлова и 31 сэйв Василевского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Барселона» разгромила «Сельту», забив пять безответных мячей«Барселона» разгромила «Сельту», забив пять безответных мячейВ матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Сельту» со счетом 5:0.«Вильярреал» обыграл «Эспаньол»Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Вильярреала».«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубльМатч 26-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».Букмекеры не верят в «Сельту» в матче с «Барселоной»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 26-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой».«Леганес» обыграл «Гранаду»Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Леганеса».Маурисио Почеттино: Я кандидат на пост главного тренера «Барселоны»? В этом списке 100 человекГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о том, что его называют одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».Рамос сказал игрокам «Реала», что только Роналду может не бегать на полеЛидеры «Реала» провели командное собрание перед тренировкой в пятницу.Луис Энрике: Теперь я немного успокоилсяГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, с какими чувствами будет дорабатывать сезон, после завершения которого покинет клуб.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и поднялся на четвертое место в ПримереВ матче 26-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 2:3.Роналду пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмыФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Португалец получил травму.
Главные новости
Футбол
Славен Билич: Если хотите победить «Челси», то не должны допускать ошибок
Футбол
Антонио Конте: Мы упустили «сухую» победу, но в целом я доволен
Футбол
Футболистки сборной России крупно уступили команде Дании на турнире в Португалии
Футбол
Зинедин Зидан: Нам придется очень трудно в Неаполе, но мы готовы
Футбол
«Челси» обыграл «Вест Хэм», благодаря голам Азара и Косты
Футбол
Арсен Венгер: У нас нет выбора, мы должны атаковать и забивать
Футбол
Сергей Рыжиков: «Рубину» нужно прибавлять во всех компонентах игры (видео)
Футбол
Карло Анчелотти: «Бавария» будет играть с «Арсеналом» основным составом
Олимпиада
Япония планирует заработать 283 миллиарда долларов на Олимпиаде-2020
Хоккей
«Лас-Вегас» подписал первого игрока в истории клуба
все новости
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Алавес
Алавескалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости