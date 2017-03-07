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Владимир Гомельский: В матче с «Нижним Новгородом» Итудис смело экспериментировал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Гомельский: В матче с «Нижним Новгородом» Итудис смело экспериментировал
Источник: ПБК ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о гостевой победе ЦСКА над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ (101:65).

– Качественная игра. Димитрис Итудис использовал в основном игроков, которые не получают много игрового времени в играх Евролиги или в самых ответственных матчах Единой лиги. В обороне чаще, чем обычно, меняли систему защиты. То есть Итудис смело экспериментировал. Воронцевич получил еще школу Мессины и переключается на подстраховку со слабой стороны всегда своевременно. Его желание закрыть трехсекундную зону, когда оттуда ушел наш центр – похвально. А то, что соперники научились этим пользоваться – так столько времени прошло, как эта защита стала популярной в Европе. Мне кажется, что Воронцевич в этих случаях не собственную инициативу реализует, а выполняет установку тренера, – написал Гомельский.

В 19 матчах москвичи одержали 17 побед и возглавляют турнирную таблицу. Нижегородцы занимают девятое место – 6 побед в 19 встречах.

Матч

Нижний Новгород - ЦСКА - 65:101

Состав

Нижний Новгород: Губанов (15), Томпсон (15), Вене (10)

ЦСКА: Хиггинс (19), Фридзон (15), Курбанов (14), Кулагин Д. (13)

Место и дата

05 марта 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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