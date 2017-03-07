«Челси» обыграл «Вест Хэм», благодаря голам Азара и Косты
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» на своем поле
уступил «Челси» со счетом 1:2.
В составе победителей мячи забили Эден Азар и Диего Коста, а у хохяев поля единожды отличился Мануэль Лансини.
«Челси» с 66-ю очками лидируют в турнирной таблице, а «Вест
Хэм» расположился на 11-й строчке, имея в активе 33 балла.
В следующем туре подопечные Антонио Конте 18 марта на выезде
сыграют со «Сток-Сити», а «молотобойцы» 11 марта сыграют с «Борнмутом».
Чемпионат
Англии
27-й тур
Матч
Голы
Азар 25 (0:1). Коста 50 (0:2). Лансини 90 (1:2).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид (Байрэм, 64), Крессуэлл, Фонте, Фегули (Айю, 64), Снодграсс, Лансини, Куяте, Ноубл (Фернандес, 77), Обьянг, Кэрролл
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Виллиан, 75), Канте, Фабрегас, Мозес (Зума, 76), Педро (Матич, 65), Коста
Предупреждения:
нет - Фабрегас, 45
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
06 марта 23:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция