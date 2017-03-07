Футболистки сборной России крупно уступили команде Дании на турнире в Португалии
В
заключительном матче группового этапа международного турнира «Кубок Алгарве»
женская сборная России уступила команде Дании со счетом 1:6.
Единственный мяч в составе сборной России забила на 45-й
минуте Маргарита Черномырдина.
На 24-й минуте россиянки остались в меньшинстве, поле
покинула Екатерина Сочнева.
Ранее сборная России на этом турнире обыграла команду
Португалии (1:0) и уступила Канаде (1:2).
Таким образом, в группе А Россия с тремя очками расположилась
на третьем месте, лидирует Канада – 7 очко, вторая Дания – 6 очков, замыкает
группу Португалия, в активе которых 1 очко.
Россиянки 8 марта сыграют за седьмое место на турнире со
сборной Швеции, которая заняла третью строчку в группе С.
Россия – Дания — 1:6
(1:1)
Голы: Хардер, 25 (с пенальти, 0:1); Черномырдина, 45 (1:1); Хардер, 59 (1:2); Соренсен, 70 (1:3); Хардер, 72 (1:4); Хансен, 82 (1:5); Хансен, 86 (1:6).
Удаление: Сочнева, 24.