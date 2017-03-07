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Футболистки сборной России крупно уступили команде Дании на турнире в Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительном матче группового этапа международного турнира «Кубок Алгарве» женская сборная России уступила команде Дании со счетом 1:6.

Единственный мяч в составе сборной России забила на 45-й минуте Маргарита Черномырдина.

На 24-й минуте россиянки остались в меньшинстве, поле покинула Екатерина Сочнева.

Ранее сборная России на этом турнире обыграла команду Португалии (1:0) и уступила Канаде (1:2).

Таким образом, в группе А Россия с тремя очками расположилась на третьем месте, лидирует Канада – 7 очко, вторая Дания – 6 очков, замыкает группу Португалия, в активе которых 1 очко.

Россиянки 8 марта сыграют за седьмое место на турнире со сборной Швеции, которая заняла третью строчку в группе С.

Россия – Дания — 1:6 (1:1)
Голы: Хардер, 25 (с пенальти, 0:1); Черномырдина, 45 (1:1); Хардер, 59 (1:2); Соренсен, 70 (1:3); Хардер, 72 (1:4); Хансен, 82 (1:5); Хансен, 86 (1:6).
Удаление: Сочнева, 24.

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