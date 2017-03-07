Антонио Конте: Мы упустили «сухую» победу, но в целом я доволен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Мы провели хорошую игру, контролировали мяч и забили два гола и имели шансы забить больше. Жаль, что пропустили гол в конце матча. Мы упустили «сухую» победу, но в целом я доволен.

Мы сыграли важную игру с большой отдачей и это очень хороший ответ нашим соперникам за титул, которые также победили в этот уик-энд», - цитирует Конте Sky Sports.

Напомним, в составе победителей мячи забили Эден Азар и Диего Коста, а у хозяев поля единожды отличился Мануэль Лансини. «Челси» с 66-ю очками лидируют в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 11-й строчке, имея в активе 33 балла.