Антонио Конте: Мы упустили «сухую» победу, но в целом я доволен
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу
над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Мы провели хорошую игру, контролировали мяч и забили два
гола и имели шансы забить больше. Жаль, что пропустили гол в конце матча. Мы
упустили «сухую» победу, но в целом я доволен.
Мы сыграли важную игру с большой отдачей и это очень хороший ответ нашим соперникам за титул, которые также победили в этот уик-энд», - цитирует Конте Sky Sports.
Напомним, в составе победителей мячи забили Эден Азар и Диего Коста, а у хозяев поля единожды отличился Мануэль Лансини. «Челси» с 66-ю очками лидируют в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 11-й строчке, имея в активе 33 балла.
Матч
Голы
Азар 25 (0:1). Коста 50 (0:2). Лансини 90 (1:2).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид (Байрэм, 64), Крессуэлл, Фонте, Фегули (Айю, 64), Снодграсс, Лансини, Куяте, Ноубл (Фернандес, 77), Обьянг, Кэрролл
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Виллиан, 75), Канте, Фабрегас, Мозес (Зума, 76), Педро (Матич, 65), Коста
Предупреждения:
нет - Фабрегас, 45
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
06 марта 23:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция