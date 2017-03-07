Славен Билич: Если хотите победить «Челси», то не должны допускать ошибок

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в 27-м туре чемпионата Англии.

«Челси» одержал справедливую победу. Мы хорошо провели первый тайм, но допустили ошибку, которая привела к первому пропущенному мячу.

Все очень просто, если вы хотите победить «Челси», то вы не должны позволять себе такие ошибки.

Мы забили в концовке хороший гол, возможно могли забить больше», - цитирует Билича Sky Sports.

Напомним, в составе победителей мячи забили Эден Азар и Диего Коста, а у хозяев поля единожды отличился Мануэль Лансини. «Челси» с 66-ю очками лидируют в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 11-й строчке, имея в активе 33 балла.



