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Славен Билич: Если хотите победить «Челси», то не должны допускать ошибок

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в 27-м туре чемпионата Англии.

«Челси» одержал справедливую победу. Мы хорошо провели первый тайм, но допустили ошибку, которая привела к первому пропущенному мячу.

Все очень просто, если вы хотите победить «Челси», то вы не должны позволять себе такие ошибки.

Мы забили в концовке хороший гол, возможно могли забить больше», - цитирует Билича Sky Sports.

Напомним, в составе победителей мячи забили Эден Азар и Диего Коста, а у хозяев поля единожды отличился Мануэль Лансини. «Челси» с 66-ю очками лидируют в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 11-й строчке, имея в активе 33 балла.  

Матч

Вест Хэм - Челси - 1:2 (0:1)

Голы

Азар 25 (0:1). Коста 50 (0:2). Лансини 90 (1:2).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Рид (Байрэм, 64), Крессуэлл, Фонте, Фегули (Айю, 64), Снодграсс, Лансини, Куяте, Ноубл (Фернандес, 77), Обьянг, Кэрролл

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Виллиан, 75), Канте, Фабрегас, Мозес (Зума, 76), Педро (Матич, 65), Коста

Предупреждения:

нет - Фабрегас, 45

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

06 марта 23:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция


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