Славен Билич: Если хотите победить «Челси», то не должны допускать ошибок
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал
поражение от «Челси» (1:2) в 27-м туре чемпионата Англии.
«Челси» одержал справедливую победу. Мы хорошо провели первый
тайм, но допустили ошибку, которая привела к первому пропущенному мячу.
Все очень просто, если вы хотите победить «Челси», то вы не
должны позволять себе такие ошибки.
Мы забили в концовке хороший гол, возможно могли забить больше», - цитирует Билича Sky Sports.
Напомним, в составе победителей мячи забили Эден Азар и Диего Коста, а у хозяев поля единожды отличился Мануэль Лансини. «Челси» с 66-ю очками лидируют в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 11-й строчке, имея в активе 33 балла.
Матч
Голы
Азар 25 (0:1). Коста 50 (0:2). Лансини 90 (1:2).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид (Байрэм, 64), Крессуэлл, Фонте, Фегули (Айю, 64), Снодграсс, Лансини, Куяте, Ноубл (Фернандес, 77), Обьянг, Кэрролл
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Виллиан, 75), Канте, Фабрегас, Мозес (Зума, 76), Педро (Матич, 65), Коста
Предупреждения:
нет - Фабрегас, 45
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
06 марта 23:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция