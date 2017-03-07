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Леонард и Уокер признаны лучшими игроками недели в НБА

Источник:  NBAКомментарии

Форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард и разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт ассоциации.

На прошло неделе «Сперс» одержала три победы, а Леонард в среднем за игру набирал по 32 очка, совершал по 9 подборов, 4,3 передачи и 4 перехвата.

Уокер помог «Хорнетс» одержать две победы в трех матчах, при этом сам игрок набирал по 27,6 очков за игру, делал по 6,3 передачи и 4,3 подбора.

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