НХЛ. «Вашингтон» примет «Даллас», «Тампа-Бэй» – «Рейнджерс» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
7 марта
Матч
Место и дата
07 марта 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 марта 03:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 марта 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 марта 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
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