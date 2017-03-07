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Тото Вольф: Мы пока не видели реальной силы автомобиля «Ред Булл»,

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что «Ред Булл» не показал реальной своей силы на тестах в Барселоне.

«Безусловно, тесты показали, что мы в отличной форме, но не более. Мы все стремимся создать самую быструю машину, и не важно – замысловатый или простой подход мы выберем. Нет ничего важнее производительности автомобиля.

Я не сомневаюсь, что нам сложно будет одолеть любой автомобиль. Думаю, мы пока не видели реальной силы автомобиля «Ред Булл», - сказал Вольф.

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