Яри-Мати Латвала: Не думаю, что у меня много шансов победить в Мексике

Финский гонщик «Тойоты» Яри-Мати Латвала поделился ожиданияим от предстоящего третьего этапа чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдет в Мексике.

«Не думаю, что у меня много шансов победить в Мексике, – рассказал Латвала Motorsport.com. – Я не боюсь открывать маршрут, но нужно реалистично оценивать перспективы этой позиции. Я помню, какое преимущество смог извлечь в прошлом году из старта на седьмой позиции – к концу первого дня я опережал стартовавшего первым Себастьена Ожье на 40 секунд.

Для нас Ралли Мексика станет самым сложным этапом сезона. Мы – новая команда и впервые приедем в Мексику. У других коллективов много опыта участия в этом ралли и в этих условиях».

Напомним, Ралли Мексики пройдет с 9 по 12 марта.