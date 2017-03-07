Яри-Мати Латвала: Не думаю, что у меня много шансов победить в Мексике
Финский гонщик «Тойоты» Яри-Мати Латвала поделился ожиданияим
от предстоящего третьего этапа чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдет в Мексике.
«Не думаю, что у меня много шансов победить в Мексике, –
рассказал Латвала Motorsport.com. – Я не боюсь открывать маршрут, но нужно
реалистично оценивать перспективы этой позиции. Я помню, какое преимущество
смог извлечь в прошлом году из старта на седьмой позиции – к концу первого дня
я опережал стартовавшего первым Себастьена Ожье на 40 секунд.
Для нас Ралли Мексика станет самым сложным этапом сезона. Мы
– новая команда и впервые приедем в Мексику. У других коллективов много опыта
участия в этом ралли и в этих условиях».
Напомним, Ралли Мексики пройдет с 9 по 12 марта.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически