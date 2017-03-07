Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Томас Мюллер: Понимаем, что «Арсенал» с первых минут пойдет в атаку

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Мы знаем, что в первом матче мы добыли хороший результат. Однако завтрашняя игра начнется при счете 0:0. Мы не хотим думать о негативных сценариях, но понимаем, что «Арсенал» с первых минут пойдет в атаку. У нас опытная команда, и мы хотим выйти в следующий раунд», - приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Напомним, первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 5:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

Матч

Арсенал - Бавария

Место и дата

07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Франк Рибери: «Арсенал» - хорошая команда и мы хотим ее победитьПолузащитник «Баварии» Франк Рибери поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».Зинедин Зидан: Нам придется очень трудно в Неаполе, но мы готовыГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча Лиги чемпионов против «Наполи».Арсен Венгер: У нас нет выбора, мы должны атаковать и забиватьГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».Карло Анчелотти: «Бавария» будет играть с «Арсеналом» основным составомГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Валерий Рейнгольд: «Барселона» может пройти «ПСЖ» только в одном случаеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет с «ПСЖ».Пер Мертезакер: «Арсеналу» нужно вернуть расположение болельщиков в матче с «Баварией»Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Карл-Хайнц Румменигге: Матч с «Арсеналом» в Лондоне - это не пикникПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге предостерег команду от недооценки соперника в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».Арсен Венгер: Информация о конфликте с Санчесом не соответствует действительностиНаставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слухи о ссоре с форвардом команды Алексисом Санчесом.Марек Гамшик: Я уверен, что «Наполи» сможет забить «Реалу»Капитан «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от предстоящего матча от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».Маурицио Сарри: Попытаемся создать «Реалу» проблемыГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».Роналду, не сыгравший из-за травмы с «Эйбаром», заявлен на игру Лиги чемпионов с «Наполи»Нападающий Криштиану Роналду включен в заявку «Реала» на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает официальный твиттер мадридского клуба.Озил пропустит ответный матч «Арсенала» с «Баварией» в Лиге чемпионовПолузащитник сборной Германии Месут Озил не сможет помочь «Арсеналу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».Букмекеры считают, что «Арсенал» и «Бавария» вновь выдадут результативный матчБукмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Арсенал» примет «Баварию».Аллегри опроверг информацию, что летом возглавит «Арсенал»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал не соответствующей действительности информацию СМИ, что по окончании нынешнего сезона он займет аналогичный пост в лондонском «Арсенале».Нойер может пропустить ответный матч Лиги чемпионов против «Арсенала»Участие вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» ходится под большим вопросом, сообщает 101 Great Goals.Крах лейтенанта Шмидта. Обзор 23-го тура бундеслигиКрах лейтенанта Шмидта. Обзор 23-го тура бундеслиги«Советский спорт» рассказывает о самых интересных и значимых событиях 23-го тура чемпионата Германии по футболу.Луис Энрике: Противостояние с «ПСЖ» проиграно «Барселоной» уже в первом матче, нам нужно много удачиГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике уверен в том, что помочь команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов может только чудо.«Бавария» планирует выкупить Комана у «Ювентуса»Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил о том, что клуб надеется сохранить в своих рядах французского вингера Кингсли Комана.Крупнейшая победа «Порту» в 21-м веке, шайба Орлова и 31 сэйв Василевского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Франк Рибери: Одержали очень важную победу перед матчем с «Арсеналом»Полузащитник «Баварии» Франк Рибери прокомментировал победу над «Кельном» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Германии.
Главные новости
Футбол
Славен Билич: Если хотите победить «Челси», то не должны допускать ошибки
Футбол
Антонио Конте: Мы упустили «сухую» победу, но в целом я доволен
Футбол
Футболистки сборной России крупно уступили команде Дании на турнире в Португалии
Футбол
Зинедин Зидан: Нам придется очень трудно в Неаполе, но мы готовы
Футбол
«Челси» обыграл «Вест Хэм», благодаря голам Азара и Косты
Футбол
Арсен Венгер: У нас нет выбора, мы должны атаковать и забивать
Футбол
Сергей Рыжиков: «Рубину» нужно прибавлять во всех компонентах игры (видео)
Футбол
Карло Анчелотти: «Бавария» будет играть с «Арсеналом» основным составом
Олимпиада
Япония планирует заработать 283 миллиарда долларов на Олимпиаде-2020
Хоккей
«Лас-Вегас» подписал первого игрока в истории клуба
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Томас Мюллер
Томас Мюллервсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости