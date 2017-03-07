Томас Мюллер: Понимаем, что «Арсенал» с первых минут пойдет в атаку
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».
«Мы знаем, что в первом матче мы добыли хороший результат.
Однако завтрашняя игра начнется при счете 0:0. Мы не хотим думать о негативных
сценариях, но понимаем, что «Арсенал» с первых минут пойдет в атаку.
У нас опытная команда, и мы хотим выйти в следующий раунд», - приводит
слова Мюллера официальный сайт «Баварии».
Напомним, первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 5:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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