Томас Мюллер: Понимаем, что «Арсенал» с первых минут пойдет в атаку

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Мы знаем, что в первом матче мы добыли хороший результат. Однако завтрашняя игра начнется при счете 0:0. Мы не хотим думать о негативных сценариях, но понимаем, что «Арсенал» с первых минут пойдет в атаку. У нас опытная команда, и мы хотим выйти в следующий раунд», - приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Напомним, первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 5:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.