Франк Рибери: «Арсенал» - хорошая команда и мы хотим ее победить

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Это матч в Лиге чемпионов. «Арсенал» - хорошая команда. Конечно, в первом матче мы добыли хороший результат. Но это Лига чемпионов, в гостях у «Арсенала» мы тоже хотим победить. Это важно для нашей уверенности в своих силах в преддверии следующих матчей», - приводит слова Рибери официальный сайт «Баварии».

Напомним, первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 5:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.