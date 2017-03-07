Франк Рибери: «Арсенал» - хорошая команда и мы хотим ее победить
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери поделился ожиданиями от
предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против
«Арсенала».
«Это матч в Лиге чемпионов. «Арсенал» - хорошая
команда. Конечно, в первом матче мы добыли хороший результат. Но это Лига
чемпионов, в гостях у «Арсенала» мы тоже хотим победить. Это важно
для нашей уверенности в своих силах в преддверии следующих матчей», -
приводит слова Рибери официальный сайт «Баварии».
Напомним, первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 5:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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