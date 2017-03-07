Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Латыпов: Не нужно давать повода говорить, что российские болельщики опасны

Источник:  Russia TodayКомментарии

Президент клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES/РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ Эдуард Латыпов прокомментировал предложение депутата Госдумы Игоря Лебедева организовать новый вид спорта – фанатские драки.

«Он говорил о народном виде спорта, продолжающим традиции кулачного боя, который был популярен в России до революции. Фанатские турниры уже проводятся, среди болельщиков культивируются смешанные единоборства. Ведь все, что не нарушает закон, может иметь место. Но на фоне тех проблем, которые возникли на Евро-2016 (а теперь используются для того, чтобы отобрать у России чемпионат мира), я бы старался эту тему не поднимать. Не нужно давать повода говорить, что российские болельщики опасны.

Те, кто ходит на стадионы, знают, что насилия там нет. Эта проблема очень сильно преувеличена. Правоохранительные органы задолго до матчей пресекают любые действия. А тех, кто всё равно хочет побузить, ничто не остановит», - приводит слова Латыпова RT.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Будем бить англичан, но по правилам? Как рождается новый вид спорта – drakaБудем бить англичан, но по правилам? Как рождается новый вид спорта – drakaЗаместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев предложил узаконить фанатские побоища и даже сделать это видом спорта.Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки новым видом спортаЗаместитель председателя Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев обратил внимание на околофутбольные проблемы и вынес на обсуждение идею нового вида спорта, который в последствии может стать мировым.Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на УниверсиадеРоссийский биатлонист Сергей Корастылев одержал победу в гонке преследования на Универсиаде В Алма-Ате.Игорь Лебедев: Может, пора задуматься о сокращении премьер-лиги?Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев считает, что количество команд в чемпионате России надо сократить.Игорь Лебедев: Не удивлюсь, если поднимутся головы желающих отнять у нас ЧМ-2018 по футболуДепутат Госдумы РФ прокомментировал решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он не исключил, что то же самое произойдет с чемпионатом мира-2018 по футболу.Игорь Лебедев высказался за ужесточение наказания болельщиков за беспорядкиДепутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал последние инциденты на российских стадионах с участием болельщиков. Также он рассказал о мерах, которые стоит принять для борьбы с этими явлениями.Александр Касперович: Мы очень много упустили в женской сборнойГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги чемпионата России по летнему биатлону, который прошел в Чайковском.Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеШипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеБиатлонисты рассказали о лучших днях минувшего лета.Игорь Лебедев: Захарченко хранит дома 9 «ярдов», а за Шпрыгиным присылают СОБРИгорь Лебедев: Захарченко хранит дома 9 «ярдов», а за Шпрыгиным присылают СОБРДепутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал сегодняшнее задержание лидера Всероссийского объединения болельщиков АлеЭдуард Латыпов стал лучшим в спринте на летнем чемпионате России по биатлонуПредставитель Башкортостана Эдуард Латыпов стал лучшим в спринте на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском.Игорь Лебедев: Если отменять в России лимит на легионеров - то полностью, без ограниченийЧлен исполкома РФС Игорь Лебедев поделился своим мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.Игорь Лебедев: После вчерашнего компромата WADA необходимо полностью закрытьЗаместитель председателя Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев выступил с идеей расформирования WADA.Биатлонист Эдуард Латыпов не будет наказан за применение мельдонияНезависимая антидопинговая комиссия приняла решение не дисквалифицировать российского биатлониста Эдуарда Латыпова, ранее уличенного в применении мельдония.Игорь Лебедев: Решение CAS по паралимпийцам? Россия была фаворитом, а конкурентов надо убиратьВице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение Паралимпийского комитета России и не допустить паралимпийцев из РФ на Игры в Рио-де-Жанейро.«Назначенцы вместо кандидатов». Что происходит с выборами в исполком РФС«Назначенцы вместо кандидатов». Что происходит с выборами в исполком РФСПрезидент Детской футбольной лиги Виктор Горлов - о том, что такое исполком РФС.ВОБ выдвинул Лебедева кандидатом в исполком РФСВсероссийское объединение болельщиков (ВОБ) выдвинуло вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева в качестве кандидата в единый список исполкома Российского футбольного союза (РФС).ВОБ выдвинул Лебедева кандидатом в исполком РФСВсероссийское объединение болельщиков (ВОБ) выдвинуло вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева в качестве кандидата в единый список исполкома Российского футбольного союза (РФС).Игорь Лебедев будет переизбираться в исполком РФСЧлен исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил, что не претендует на пост президента РФС, но планирует переизбираться в исполком.Игорь Лебедев: Какая разница сколько получает Черчесов в сборной? Спортсмены всегда много зарабатываютЧлен исполкома РФС Игорь Лебедев - о зарплате Черчесова в сборной.«Задача Черчесову поставлена умереть, но достойно выступить в 2018 году»«Задача Черчесову поставлена умереть, но достойно выступить в 2018 году»Член исполкома РФС Игорь Лебедев - об итогах заседания, на которым был назначен новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Главные новости
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным и Кузнецовым уступил «Далласу»
Футбол
Эдуард Латыпов: Англичане находятся в плену стереотипов о России
Футбол
Славен Билич: Если хотите победить «Челси», то не должны допускать ошибки
Футбол
Антонио Конте: Мы упустили «сухую» победу, но в целом я доволен
Футбол
Футболистки сборной России крупно уступили команде Дании на турнире в Португалии
Футбол
Зинедин Зидан: Нам придется очень трудно в Неаполе, но мы готовы
Футбол
«Челси» обыграл «Вест Хэм», благодаря голам Азара и Косты
Футбол
Арсен Венгер: У нас нет выбора, мы должны атаковать и забивать
Футбол
Сергей Рыжиков: «Рубину» нужно прибавлять во всех компонентах игры (видео)
Футбол
Карло Анчелотти: «Бавария» будет играть с «Арсеналом» основным составом
все новости
Эдуард Латыпов
Эдуард Латыповвсе новости
Игорь Лебедев
Игорь Лебедеввсе новости