Эдуард Латыпов: Не нужно давать повода говорить, что российские болельщики опасны

Президент клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES/РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ Эдуард Латыпов прокомментировал предложение депутата Госдумы Игоря Лебедева организовать новый вид спорта – фанатские драки.

«Он говорил о народном виде спорта, продолжающим традиции кулачного боя, который был популярен в России до революции. Фанатские турниры уже проводятся, среди болельщиков культивируются смешанные единоборства. Ведь все, что не нарушает закон, может иметь место. Но на фоне тех проблем, которые возникли на Евро-2016 (а теперь используются для того, чтобы отобрать у России чемпионат мира), я бы старался эту тему не поднимать. Не нужно давать повода говорить, что российские болельщики опасны.

Те, кто ходит на стадионы, знают, что насилия там нет. Эта проблема очень сильно преувеличена. Правоохранительные органы задолго до матчей пресекают любые действия. А тех, кто всё равно хочет побузить, ничто не остановит», - приводит слова Латыпова RT.