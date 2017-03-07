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Эдуард Латыпов: Англичане находятся в плену стереотипов о России

Источник:  Russia TodayКомментарии

Президент клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES/РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ Эдуард Латыпов исключил возможность столкновения российский и английских болельщиков.

– Столкновения между российскими и английскими фанатами возможны?
– Это исключено. Я гарантирую, что никаких столкновений не может быть. Тому есть несколько причин. Во-первых, и так ничего особого не угрожало иностранцам. Во-вторых, англичане сами находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ, сплошная Сибирь, жёсткие наказания... Они побоятся приехать, если действительно в это верят. В-третьих, российские правоохранительные органы постоянно ведут работу по профилактике хулиганства. В-четвёртых, лидеры фанатских движений понимают, что на чемпионате мира нельзя допускать никаких инцидентов, иначе им это аукнется.

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