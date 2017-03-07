В «Ельцин-Центре» состоится выставка, посвященная победе Карякина на «Дакаре»

В мае в Ельцин Центре состоится выставка, посвященная победе российского гонщика Сергея Карякина на ралли-марафоне «Дакар» - 2017, сообщает Znak.com.

По словам директора Арт-галереи центра Ильи Шипиловских, в ЕЦ прошла встреча с Карякиным. На ней обсуждалось, как именно пройдет выставка и что на ней будет выставлено.

Сообщается, что точно будут выставлены фотографии с гонки, форма и шлем гонщика, а также кубок победителя Dakar-2017.

Не исключено, что в Ельцин Центре на время появится и сам квадроцикл. Специалисты должны решать технический вопрос о возможности его размещения.