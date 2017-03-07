В «Ельцин-Центре» состоится выставка, посвященная победе Карякина на «Дакаре»
В мае в Ельцин Центре состоится выставка, посвященная победе
российского гонщика Сергея Карякина на ралли-марафоне «Дакар» - 2017, сообщает Znak.com.
По словам директора Арт-галереи центра Ильи Шипиловских, в ЕЦ прошла встреча с Карякиным. На ней обсуждалось, как именно пройдет выставка и что на ней будет выставлено.
Сообщается,
что точно будут выставлены фотографии с гонки, форма и шлем гонщика, а также
кубок победителя Dakar-2017.
Не исключено, что в Ельцин Центре на время появится и сам
квадроцикл. Специалисты должны решать технический вопрос о возможности его
размещения.
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