На Урале закупили бракованные шапки для лыжников на 7 млн рублей

Свердловская область закупила бракованные лыжные шапочки для забега «Лыжня России-2017» на семь миллионов рублей, сообщает «Собеседник».

На шапках перепутали местами цветные полоски триколора, в результате чего на них оказался флаг Нидерландов.

– Неужели целых 7 миллионов потратили на шапочки?! – возмущен Виктор Малышкин, председатель Свердловской областной федерации настольного тенниса – Зачем?!

–В прошлом году не на что было возить и самых лучших. Федерация просила 300 тысяч рублей, чтобы вывезти свердловскую команду на Кубок России в Сочи, но получила отказ. Может, потому, что кому-то интереснее пиарить за 7 миллионов другое государство, - добавил Малышкин.