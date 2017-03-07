На Урале закупили бракованные шапки для лыжников на 7 млн рублей
Свердловская область закупила бракованные лыжные шапочки для
забега «Лыжня России-2017» на семь миллионов рублей, сообщает «Собеседник».
На шапках перепутали местами цветные полоски триколора, в
результате чего на них оказался флаг Нидерландов.
– Неужели целых 7 миллионов потратили на шапочки?! – возмущен
Виктор Малышкин, председатель Свердловской областной федерации настольного
тенниса – Зачем?!
–В прошлом году не на что было возить и самых лучших.
Федерация просила 300 тысяч рублей, чтобы вывезти свердловскую команду на Кубок
России в Сочи, но получила отказ. Может, потому, что кому-то интереснее пиарить
за 7 миллионов другое государство, - добавил Малышкин.
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