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«Наполи» - «Реал». Начало текстовой трансляции в 22:45

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Реалом».

Встреча пройдет на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого поединка.

Напомним, первый матч завершился победой подопечных Зинедина Зидана со счетом 3:1.

Лига Чемпионов
1/8 финала
Ответный матч

Матч

Наполи - Реал

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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