«Наполи» - «Реал». Начало текстовой трансляции в 22:45
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет
с «Реалом».
Встреча пройдет на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и начнется
в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
поединка.
Напомним, первый матч завершился победой подопечных Зинедина
Зидана со счетом 3:1.
Лига Чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция
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