«Вашингтон» с Овечкиным и Кузнецовым уступил «Далласу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду уступил «Далласу» со счетом 2:4.

В составе победителей голами отметились Девин Шор, Радек Факса, Джейсон Спецца и Патрик Шарп, а у хозяев льда шайбы забросили Никлас Бекстрем и Ти Джей Оши.

Российский форвард команды из Вашингтона Александр Овечкин провел на льду почти 21 минуту, его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов отыграл 20 минут, а Дмитрий Орлов - 17 минут 40 секунд, никто из троих россиян полезными действиями на льду не отметился.

«Вашингтон» с 95-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Даллас» расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Кэпиталз» 10 марта сыграет на выезде с «Сан-Хосе», а «Старз» 9 марта примет «Оттаву».

НХЛ

Регулярный чемпионат