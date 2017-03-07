«Тампа» в овертайме проиграла «Рейнджерс», Василевский – первая звезда встречи
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в овертайме уступила «Рейнджерс» со
счетом 0:1.
В составе победителей единсвтенную шайбу в овертайме
забросил Мика Зибанеджад.
Российский голкипер хозяев льда Андрей Василевский отразил
33 из 34 бросков по своим воротам и несмотря на поражение, был признан первой звездой встречи.
«Рейнджерс» с 86-ю очками занимает четвертое место в
Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в
активе 69 баллов.
В следующем матче команд из Нью-Йорка 8 марта на выезде
сыграет с «Флоридой», а лайтнинг» 10 марта встретится с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Рейнджерс - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Зибанежад (Макдона, Нэш), 63:56 (0:1).
Место и дата
07 марта 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция