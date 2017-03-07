«Тампа» в овертайме проиграла «Рейнджерс», Василевский – первая звезда встречи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в овертайме уступила «Рейнджерс» со счетом 0:1.

В составе победителей единсвтенную шайбу в овертайме забросил Мика Зибанеджад.

Российский голкипер хозяев льда Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и несмотря на поражение, был признан первой звездой встречи.

«Рейнджерс» с 86-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 69 баллов.

В следующем матче команд из Нью-Йорка 8 марта на выезде сыграет с «Флоридой», а лайтнинг» 10 марта встретится с «Миннесотой».

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