Сергей Ребров: Я счастлив быть частью «Спартака»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за московский клуб.

«Я прекрасно осознаю, что для такого клуба, как «Спартак» (Москва), мои 100 игр — не особо знаковое событие. Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая медали, кубки и штампуя звезды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме. Я же ещё ничего такого не сделал для клуба. Но эта сотня для меня и для всей моей семьи — очень знаковое событие! Я счастлив быть частью «Спартака» и хотел бы как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведенных играх, но и в победах, титулах!

Спасибо всем вам за поддержку и критику за всё это время. Всё это заставляет меня продолжать работать ещё больше. Ну и конечно всех — с продолжением Сезона! Увидимся на стадионах», - написал Ребров в «Инстаграме».