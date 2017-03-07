Сергей Ребров: Я счастлив быть частью «Спартака»
Голкипер «Спартака»
Артем Ребров прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за московский
клуб.
«Я прекрасно осознаю,
что для такого клуба, как «Спартак» (Москва), мои 100 игр — не особо знаковое
событие. Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая
медали, кубки и штампуя звезды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме. Я же
ещё ничего такого не сделал для клуба. Но эта сотня для меня и для всей моей
семьи — очень знаковое событие! Я счастлив быть частью «Спартака» и хотел бы
как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведенных
играх, но и в победах, титулах!
Спасибо всем вам за поддержку и критику за всё это время. Всё это заставляет меня продолжать работать ещё больше. Ну и конечно всех — с продолжением Сезона! Увидимся на стадионах», - написал Ребров в «Инстаграме».
Я прекрасно осознаю, что для такого клуба как "Спартак" ( Москва) мои 💯 игр не особо знаковое событие. Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая медали, кубки и штампуя звезды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме. Я же ещё ничего не сделал такого для клуба. Но эта сотня для меня и для всей моей семьи очень знаковое событие!!!! Я счастлив быть частью 🔴⚪️ и хотел бы как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведённых играх, но и в победах, титулах! Спасибо всем Вам за поддержку и критику за все это время. Все это заставляет меня продолжать работать ещё больше. Ну и конечно всех с продолжением Сезона. Увидимся на стадионах ✌🏻✌🏻✌🏻