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Сергей Ребров: Я счастлив быть частью «Спартака»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за московский клуб.

«Я прекрасно осознаю, что для такого клуба, как «Спартак» (Москва), мои 100 игр — не особо знаковое событие. Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая медали, кубки и штампуя звезды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме. Я же ещё ничего такого не сделал для клуба. Но эта сотня для меня и для всей моей семьи — очень знаковое событие! Я счастлив быть частью «Спартака» и хотел бы как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведенных играх, но и в победах, титулах!

Спасибо всем вам за поддержку и критику за всё это время. Всё это заставляет меня продолжать работать ещё больше. Ну и конечно всех — с продолжением Сезона! Увидимся на стадионах», - написал Ребров в «Инстаграме».

Я прекрасно осознаю, что для такого клуба как "Спартак" ( Москва) мои 💯 игр не особо знаковое событие. Десятилетиями люди творили великую историю нашего клуба, выигрывая медали, кубки и штампуя звезды, которые сейчас красуются на нашей эмблеме. Я же ещё ничего не сделал такого для клуба. Но эта сотня для меня и для всей моей семьи очень знаковое событие!!!! Я счастлив быть частью 🔴⚪️ и хотел бы как можно дольше быть полезен команде, клубу и оставить след не только в проведённых играх, но и в победах, титулах! Спасибо всем Вам за поддержку и критику за все это время. Все это заставляет меня продолжать работать ещё больше. Ну и конечно всех с продолжением Сезона. Увидимся на стадионах ✌🏻✌🏻✌🏻

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

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